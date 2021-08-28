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Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
5.0
2
2 990 ₽
Фильтры под мойку
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Арт. X1691080175
5.0
2
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А

Фильтр под мойку Аквафор Кристалл А

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2 990 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691080175
5.0
2

Характеристики

Производитель
Аквафор
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3
Габариты, мм
260х90х350
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водоочиститель Аквафор Кристалл А для жёсткой воды Кристалл НА устанавливается под мойку. В комплект поставки входит все необходимое для монтажа водоочистительного комплекта. Фильтрующие модули эффективно очищают водопроводную воду от ионов кальция, активного хлора, свинца, нефтепродуктов, фенола, пестицидов, тяжелых металлов, коллоидного железа. Данная система эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи. Водоочиститель обладает высокой скоростью и качеством очистки питьевой воды. Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене.

    Преимущества

    • Высокое качество очистки питьевой воды
    • С высокой скоростью удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные примеси
    • Аквафор Кристалл А для жёсткой воды Кристалл НА эффективно снижает жесткость воды, препятствует образованию поверхностной пленки, белого осадка и накипи
    • Повышенное содержание сорбента увеличивает ресурс и эффективность водоочистителя
    • Удобство фильтра превосходит аналоги: благодаря особым креплениям замена модулей требует минимум времени и сил
    • Модуль заменяется вместе с корпусом, что предотвращает попадание бактерий при замене