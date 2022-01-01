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Система водоочистная Аквафор OCMO DWM-101
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Фильтры под мойку
    Система водоочистная Аквафор OCMO DWM-101
    Арт. X16910801422
    Система водоочистная Аквафор OCMO DWM-101

      Система водоочистная Аквафор OCMO DWM-101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801422

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Габариты, мм
      		420х190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр Морион DWM-101 устраняет все вредные примеси из водопроводной воды любого качества, и делает её полезной для здоровья. На этапе минерализации фильтр обогащает воду природным магнием в оптимальной концентрации. Вода, очищенная автоматом питьевой воды Морион-101 безопасна и подходит для питания всех членов семьи, от младенцев до пожилых людей. Фильтр очищает воду без применения каких-либо химических добавок, полностью удаляет бактерии, вирусы и аллергены, включая хлор, антибиотики и любые отходы фарм-, сельхоз- и промышленных предприятий. DWM-101 защищает чувствительную бытовую технику от поломки: полностью удаляет из воды соли жесткости и обеспечивает долгий срок службы кофе-машине, чайнику и мультиварке.