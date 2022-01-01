Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
Арт. X16910801250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Фильтр-кувшин, синий Гейзер Аквариус Ж 62026син - бытовое фильтрующее устройство для снижения жесткости воды, а также ее очистки от ржавчины, растворенного железа, органических соединений, тяжёлых металлов, хлора и мн. др. Корпус изделия изготовлен из высококачественного немецкого пищевого пластика. В составе картриджа присутствует уникальный природный материал - каталона, а также ионообменная смола и кокосовый уголь.