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Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
    Арт. X16910801250
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026

      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801250

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин, синий Гейзер Аквариус Ж 62026син - бытовое фильтрующее устройство для снижения жесткости воды, а также ее очистки от ржавчины, растворенного железа, органических соединений, тяжёлых металлов, хлора и мн. др. Корпус изделия изготовлен из высококачественного немецкого пищевого пластика. В составе картриджа присутствует уникальный природный материал - каталона, а также ионообменная смола и кокосовый уголь.