Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус Ж 62026

Фильтр-кувшин, синий Гейзер Аквариус Ж 62026син - бытовое фильтрующее устройство для снижения жесткости воды, а также ее очистки от ржавчины, растворенного железа, органических соединений, тяжёлых металлов, хлора и мн. др. Корпус изделия изготовлен из высококачественного немецкого пищевого пластика. В составе картриджа присутствует уникальный природный материал - каталона, а также ионообменная смола и кокосовый уголь.