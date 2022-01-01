Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
Арт. О00000018514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Фронтальный карман
|Нет
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Боковые карманы
|Да
- Универсальный рюкзак BERGER BG1199 БОГЕН, отлично подойдет для переноски тяжелых вещей, благодаря усиленному пластиковому дну. Имея такое основание, рюкзак Боген защищен от промокания, а также не впитывает грязь. Можно не опасаться за содержимое рюкзака Бергер, если поставить его на влажную, сырую, грязную поверхность. Также благодаря его пластиковому основанию, рюкзак Боген держит форму и более устойчив в отличии от обычных рюкзаков
Преимущества
- 57 карманов
- Плечевые ремни
- Поясной ремень
- Крепление для рулетки
- Крепление для ключей и телефона
- Жесткая спина
- Поддержка спины
- Усиленное пластиковое дно