Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199

Преимущества

57 карманов

Плечевые ремни

Поясной ремень

Крепление для рулетки

Крепление для ключей и телефона

Жесткая спина

Поддержка спины

Усиленное пластиковое дно

Универсальный рюкзак BERGER BG1199 БОГЕН, отлично подойдет для переноски тяжелых вещей, благодаря усиленному пластиковому дну. Имея такое основание, рюкзак Боген защищен от промокания, а также не впитывает грязь. Можно не опасаться за содержимое рюкзака Бергер, если поставить его на влажную, сырую, грязную поверхность. Также благодаря его пластиковому основанию, рюкзак Боген держит форму и более устойчив в отличии от обычных рюкзаков