Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
6 330 ₽
Рюкзаки для инструмента
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Арт. О00000018514
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
    Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199
      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199

      Рюкзак для инструментов Berger БОГЕН BG1199

      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000018514

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Фронтальный карман
      		Нет
      Боковые карманы
      		Да
      Все характеристики
      6 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный рюкзак BERGER BG1199 БОГЕН, отлично подойдет для переноски тяжелых вещей, благодаря усиленному пластиковому дну. Имея такое основание, рюкзак Боген защищен от промокания, а также не впитывает грязь. Можно не опасаться за содержимое рюкзака Бергер, если поставить его на влажную, сырую, грязную поверхность. Также благодаря его пластиковому основанию, рюкзак Боген держит форму и более устойчив в отличии от обычных рюкзаков

        Преимущества

        • 57 карманов
        • Плечевые ремни
        • Поясной ремень
        • Крепление для рулетки
        • Крепление для ключей и телефона
        • Жесткая спина
        • Поддержка спины
        • Усиленное пластиковое дно