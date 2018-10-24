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Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
5.0
1
3 050 ₽
Промывные фильтры
  • Персональная скидка
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Арт. X16910801284
5.0
1
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
  • Персональная скидка
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм

Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм

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3 050 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16910801284
5.0
1

Характеристики

Производитель
Гейзер
Подключение к водопроводу
требуется
Вес, кг
1
Материал корпуса
пластик
Цвет
голубой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 050 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 623 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр очистки воды Гейзер Хит 3 4 относится к магистральным водоочистным устройствам, монтируемым непосредственно в систему водоснабжения частного дома или квартиры. Основное предназначение — очистка от механических примесей. Фильтр для воды Гейзер Хит 3 4 эффективно справляется с песком, ржавчиной, глиной и прочими загрязнениями размером более 100 мкм. Данная модель имеет одну ступень фильтрации. Устройство рассчитано на очистку воды с температурой до 40 градусов. Фильтры водные Гейзер Хит 3 4 купить можно для увеличения рабочего ресурса очистных устройств, используемых для доочистки воды. Также он используется для продления срока службы бытовых приборов и сантехники.

    Преимущества

    • Прочный корпус, изготовленный на основе пищевого пластика
    • Высокая стойкость к коррозии
    • Простая смена фильтрующего элемента без необходимости демонтажа самого фильтра
    • Надежная защита от протечек за счет использования латунных монтажных фитингов
    • Рассчитан на установку в системы с рабочим давлением до 7 Атм
    • Предусмотрена возможность прямой промывки
    • Фильтрующие элементы изготовлены на основе безопасных, экологически чистых материалов
    • Большой рабочий ресурс