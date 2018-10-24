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Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм
Арт. X16910801284
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|1
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|голубой
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- Фильтр очистки воды Гейзер Хит 3 4 относится к магистральным водоочистным устройствам, монтируемым непосредственно в систему водоснабжения частного дома или квартиры. Основное предназначение — очистка от механических примесей. Фильтр для воды Гейзер Хит 3 4 эффективно справляется с песком, ржавчиной, глиной и прочими загрязнениями размером более 100 мкм. Данная модель имеет одну ступень фильтрации. Устройство рассчитано на очистку воды с температурой до 40 градусов. Фильтры водные Гейзер Хит 3 4 купить можно для увеличения рабочего ресурса очистных устройств, используемых для доочистки воды. Также он используется для продления срока службы бытовых приборов и сантехники.
Преимущества
- Прочный корпус, изготовленный на основе пищевого пластика
- Высокая стойкость к коррозии
- Простая смена фильтрующего элемента без необходимости демонтажа самого фильтра
- Надежная защита от протечек за счет использования латунных монтажных фитингов
- Рассчитан на установку в системы с рабочим давлением до 7 Атм
- Предусмотрена возможность прямой промывки
- Фильтрующие элементы изготовлены на основе безопасных, экологически чистых материалов
- Большой рабочий ресурс