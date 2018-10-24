Промывной фильтр Гейзер Хит, 3/4, 100 мкм

Преимущества

Прочный корпус, изготовленный на основе пищевого пластика

Высокая стойкость к коррозии

Простая смена фильтрующего элемента без необходимости демонтажа самого фильтра

Надежная защита от протечек за счет использования латунных монтажных фитингов

Рассчитан на установку в системы с рабочим давлением до 7 Атм

Предусмотрена возможность прямой промывки

Фильтрующие элементы изготовлены на основе безопасных, экологически чистых материалов

Большой рабочий ресурс

Фильтр очистки воды Гейзер Хит 3 4 относится к магистральным водоочистным устройствам, монтируемым непосредственно в систему водоснабжения частного дома или квартиры. Основное предназначение — очистка от механических примесей. Фильтр для воды Гейзер Хит 3 4 эффективно справляется с песком, ржавчиной, глиной и прочими загрязнениями размером более 100 мкм. Данная модель имеет одну ступень фильтрации. Устройство рассчитано на очистку воды с температурой до 40 градусов. Фильтры водные Гейзер Хит 3 4 купить можно для увеличения рабочего ресурса очистных устройств, используемых для доочистки воды. Также он используется для продления срока службы бытовых приборов и сантехники.