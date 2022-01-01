Насосы для скважины 30 метров
Найдено: 29 товаров
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- 11 900 ₽693x250x145, 7.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 17 060 ₽220x210x638, 9.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 13 860 ₽126x212x767, 8.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 520Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 23 830 ₽150x216x786, 17.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1200Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 15 860 ₽620x210x145, 9.3 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 17 850 ₽120x200x670, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 670Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 13 390 ₽220x210x570, 7.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 19 720 ₽140x210x850, 11.8 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 31 060 ₽120x185x1000, 28.4 кг, IP X8Производительность, л/мин: 110Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 20 899 ₽220x210x728, 11.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 15 590 ₽1028х78х78, 9.4 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 19 260 ₽1028х78х78, 8.6 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 26 220 ₽1322х78х78, 18.6 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии624x270x147, 12.7 кг, IP 58Производительность, л/мин: 150Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 930Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии500x97, 13 кг, IP X8Производительность, л/мин: 40Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии98х98х550, 6.9 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии565x97, 15.14 кг, IP X8Производительность, л/мин: 41.6Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 2100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии705х210х145, 12 кг, IP 58Производительность, л/мин: 115Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии620х210х145, 10 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 680Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии135х135х500, 6.9 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии465x405x744, 22 кг, IP 68Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии630x267x165, 14.1 кг, IP 58Производительность, л/мин: 150Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1130Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии438x97, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 31.6Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии10 кг, IP 68Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1100Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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