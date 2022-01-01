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Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Арт. О00000033061
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256

      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033061

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256 легко справляется с перекачиванием чистой воды с глубины до 80 м и поднимает ее на такую же высоту. С его помощью можно организовать водоснабжение частного дома, полив или орошение грунта, осушение колодца и другие бытовые цели. Асинхронный двигатель обеспечивает производительность на уровне 5700 л/час под давлением до 8 бар. Вода забирается из пресных водоемов, скважин, накопительных резервуаров и может содержать твердые частицы размером до 0.5 мм.

        Преимущества

        • Насос комплектуется выносным блоком с клавишей управления, которая упрощает эксплуатацию
        • Реле защиты на выносном блоке позволяет избежать поломки насоса при скачках напряжения и коротком замыкании
        • Термодатчик в обмотке двигателя предотвращает перегрев системы и оперативно отключает питание при превышении температурного режима. Это позволяет обеспечить продолжительный срок службы основного узла
        • Прочный корпус из нержавеющей стали не подвержен разрушению и коррозии, поэтому рассчитан на длительную эксплуатацию
        • Класс защиты насоса IPX8 и класс изоляции I гарантируют безопасное использование при полном погружении в воду и исключают поражение электрическим током
        • Маслозаливной двигатель не требует обслуживания, его отсек уже заполнен маслом для эффективного охлаждения, правильной работы подшипников и повышения их износоустойчивости
        • Резьба под трубу в выходном отверстии обеспечивает герметичное соединение с трубопроводом и стабильную производительность без утечек воды
        • Насос полностью готов к вводу в эксплуатацию и не требует дополнительной заливки водой. Достаточно погрузить его в скважину и включить питание
        • Стальные проушины для фиксации троса обеспечивают безопасный монтаж насоса на большую глубину и легкое извлечение
        • Насос оснащен съемным кабелем электропитания длиной 20 м, поэтому можно безопасно погружать его на большую глубину
        • Штепсельная вилка, прикрепленная к блоку управления, имеет заземляющий контакт, который защищает пользователя от удара током и неправильного подключения устройств