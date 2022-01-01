Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256
Арт. О00000033061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-80 97256 легко справляется с перекачиванием чистой воды с глубины до 80 м и поднимает ее на такую же высоту. С его помощью можно организовать водоснабжение частного дома, полив или орошение грунта, осушение колодца и другие бытовые цели. Асинхронный двигатель обеспечивает производительность на уровне 5700 л/час под давлением до 8 бар. Вода забирается из пресных водоемов, скважин, накопительных резервуаров и может содержать твердые частицы размером до 0.5 мм.
Преимущества
- Насос комплектуется выносным блоком с клавишей управления, которая упрощает эксплуатацию
- Реле защиты на выносном блоке позволяет избежать поломки насоса при скачках напряжения и коротком замыкании
- Термодатчик в обмотке двигателя предотвращает перегрев системы и оперативно отключает питание при превышении температурного режима. Это позволяет обеспечить продолжительный срок службы основного узла
- Прочный корпус из нержавеющей стали не подвержен разрушению и коррозии, поэтому рассчитан на длительную эксплуатацию
- Класс защиты насоса IPX8 и класс изоляции I гарантируют безопасное использование при полном погружении в воду и исключают поражение электрическим током
- Маслозаливной двигатель не требует обслуживания, его отсек уже заполнен маслом для эффективного охлаждения, правильной работы подшипников и повышения их износоустойчивости
- Резьба под трубу в выходном отверстии обеспечивает герметичное соединение с трубопроводом и стабильную производительность без утечек воды
- Насос полностью готов к вводу в эксплуатацию и не требует дополнительной заливки водой. Достаточно погрузить его в скважину и включить питание
- Стальные проушины для фиксации троса обеспечивают безопасный монтаж насоса на большую глубину и легкое извлечение
- Насос оснащен съемным кабелем электропитания длиной 20 м, поэтому можно безопасно погружать его на большую глубину
- Штепсельная вилка, прикрепленная к блоку управления, имеет заземляющий контакт, который защищает пользователя от удара током и неправильного подключения устройств