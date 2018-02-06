Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50

Насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/50 ок – прибор автономного водоснабжения, который применяется на дачных участках, в частных домах. Обладает производительностью 55 литров в минуту, способен работать при частичном погружении в воду на глубину до 15 см. Пригоден для откачивания чистой воды из скважин, природных и искусственных водоемов, колодцев, резервуаров со внутренним диаметром от 110 мм. Модель отличается от других наличием двойного торцевого уплотнения, которое позволяет сделать насос более герметичным, и дает возможность перекачивать опасные жидкости. Прибор оснащен термореле, системой охлаждения и конденсатором. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В Интернет-магазине “Бигам” купить насос погружной ВОДОМЕТ 55/50 ок можно по выгодной цене.

Преимущества

Встроенный конденсатор

Низкий уровень шума

Максимальный напор 50 м

Охлаждение электродвигателя

Уплотнения насосной части и электродвигателя

Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева

Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м³

Комплектация