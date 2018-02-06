Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
3.0
2
15 860 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Арт. X169139169
3.0
2
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139169
3.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
49 ₽
5.0
Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
Стальной трос Зубр 4-304110-04, 4 мм, 200 м
40 ₽
5.0
Стальной трос Зубр 4-304110-04, 4 мм, 200 м
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
1 020 ₽
5.0
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
420 ₽
4.5
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
134 ₽
4.0
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
160 ₽
5.0
Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
77 ₽
5.0
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
Ниппель Altstream 003060201 (1/2"x1/4", 200 шт.)
50 ₽
5.0
Ниппель Altstream 003060201 (1/2"x1/4", 200 шт.)
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
6 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг
40 ₽
5.0
Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг
Гидроаккумулятор Джилекс ВП 50 к 7059
5 210 ₽
5.0
Гидроаккумулятор Джилекс ВП 50 к 7059
  • Персональная скидка
Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС 9030, 50 л
Нет в наличии
5.0
Автоматическая система КРАБ ДЖИЛЕКС 9030, 50 л
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/50 ок – прибор автономного водоснабжения, который применяется на дачных участках, в частных домах. Обладает производительностью 55 литров в минуту, способен работать при частичном погружении в воду на глубину до 15 см. Пригоден для откачивания чистой воды из скважин, природных и искусственных водоемов, колодцев, резервуаров со внутренним диаметром от 110 мм. Модель отличается от других наличием двойного торцевого уплотнения, которое позволяет сделать насос более герметичным, и дает возможность перекачивать опасные жидкости. Прибор оснащен термореле, системой охлаждения и конденсатором. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В Интернет-магазине “Бигам” купить насос погружной ВОДОМЕТ 55/50 ок можно по выгодной цене.

    Преимущества

    • Встроенный конденсатор
    • Низкий уровень шума
    • Максимальный напор 50 м
    • Охлаждение электродвигателя
    • Уплотнения насосной части и электродвигателя
    • Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
    • Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м³

    Комплектация

    • Насос
    • Кабель 20 м
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка