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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/50
Арт. X169139169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/50 ок – прибор автономного водоснабжения, который применяется на дачных участках, в частных домах. Обладает производительностью 55 литров в минуту, способен работать при частичном погружении в воду на глубину до 15 см. Пригоден для откачивания чистой воды из скважин, природных и искусственных водоемов, колодцев, резервуаров со внутренним диаметром от 110 мм. Модель отличается от других наличием двойного торцевого уплотнения, которое позволяет сделать насос более герметичным, и дает возможность перекачивать опасные жидкости. Прибор оснащен термореле, системой охлаждения и конденсатором. Максимальный напор воды составляет 50 метров. В Интернет-магазине “Бигам” купить насос погружной ВОДОМЕТ 55/50 ок можно по выгодной цене.
Преимущества
- Встроенный конденсатор
- Низкий уровень шума
- Максимальный напор 50 м
- Охлаждение электродвигателя
- Уплотнения насосной части и электродвигателя
- Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
- Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м³
Комплектация
- Насос
- Кабель 20 м
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка