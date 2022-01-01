насосы для скважины на 40 метров
Найдено: 4 товара
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- Нет в наличииIP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 40 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 40 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии12 кг, IP X8Производительность, л/мин: 95Глубина погружения: 40 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии10.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 40 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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