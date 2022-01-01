Погружной скважинный насос для колодцев и скважин предназначен для обеспечения водой частных и дачных домов, а также на садовых участках для полива огорода или сада. Для полноценного функционирования его помещают в воду. Он отличается высоким уровнем производительности, длительным сроком эксплуатации, простотой применения, ремонтопригодностью.

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