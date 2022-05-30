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Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
5.0
3
9 500 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Арт. X1691255106
5.0
3
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
  • Персональная скидка
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402

Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402

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9 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691255106
5.0
3

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
елочка 1
Соединитель в комплекте
елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Насос фекальный Джилекс 330/12 5402 применяется для откачивания воды из подвальных помещений, колодцев и скважин, бассейнов и иных резервуаров. Обладая мощностью в 1200 Ватт, Джилекс 330/12 5402 способен перекачивать до 330 литров в минуту. При эксплуатации насоса допускается наличие твердых органических и неорганических включений, размер которых не превышает 37 миллиметров. Фекальный насос оборудован поплавковым выключателем, который позволяет избежать холостого хода - прибор автоматически отключается при достижении поплавком установленного уровня воды. Для удобства транспортировки насос оснащен рукояткой в верхней части корпуса. Купить насос Джилекс 330/12 5402 будет полезно на дачу и в загородный дом для сбора воды при наступлении весенних паводков.

    Преимущества

    • Производительный
    • Термозащита электродвигателя
    • Прочный пластиковый корпус
    • Удобная рукоятка для переноски
    • Откачивает загрязненную воду с твердыми частицами размером менее 37 мм
    • Автоматическое отключение при низком уровне воды

    Комплектация

    • Насос в сборе
    • Патрубок 90°
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка