Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402

Насос фекальный Джилекс 330/12 5402 применяется для откачивания воды из подвальных помещений, колодцев и скважин, бассейнов и иных резервуаров. Обладая мощностью в 1200 Ватт, Джилекс 330/12 5402 способен перекачивать до 330 литров в минуту. При эксплуатации насоса допускается наличие твердых органических и неорганических включений, размер которых не превышает 37 миллиметров. Фекальный насос оборудован поплавковым выключателем, который позволяет избежать холостого хода - прибор автоматически отключается при достижении поплавком установленного уровня воды. Для удобства транспортировки насос оснащен рукояткой в верхней части корпуса. Купить насос Джилекс 330/12 5402 будет полезно на дачу и в загородный дом для сбора воды при наступлении весенних паводков.

Преимущества

Производительный

Термозащита электродвигателя

Прочный пластиковый корпус

Удобная рукоятка для переноски

Откачивает загрязненную воду с твердыми частицами размером менее 37 мм

Автоматическое отключение при низком уровне воды

Комплектация