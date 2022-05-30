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Фекальный погружной насос Джилекс Дренажник 330/12 Ф 5402
Арт. X1691255106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 1
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Насос фекальный Джилекс 330/12 5402 применяется для откачивания воды из подвальных помещений, колодцев и скважин, бассейнов и иных резервуаров. Обладая мощностью в 1200 Ватт, Джилекс 330/12 5402 способен перекачивать до 330 литров в минуту. При эксплуатации насоса допускается наличие твердых органических и неорганических включений, размер которых не превышает 37 миллиметров. Фекальный насос оборудован поплавковым выключателем, который позволяет избежать холостого хода - прибор автоматически отключается при достижении поплавком установленного уровня воды. Для удобства транспортировки насос оснащен рукояткой в верхней части корпуса. Купить насос Джилекс 330/12 5402 будет полезно на дачу и в загородный дом для сбора воды при наступлении весенних паводков.
Преимущества
- Производительный
- Термозащита электродвигателя
- Прочный пластиковый корпус
- Удобная рукоятка для переноски
- Откачивает загрязненную воду с твердыми частицами размером менее 37 мм
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
Комплектация
- Насос в сборе
- Патрубок 90°
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка