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Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Арт. О00000001470
- Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Арт. О00000001470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Погружной насос Джилекс ФЕКАЛЬНИК 200/7 Н 5305 используется для выкачивания загрязненной воды из различных закрытых систем: канализаций, прудов, канав, бассейнов, колодцев и других. С увеличенным приемником насос может забирать воду с фракциями более трех сантиметров. Работает автоматически, за счет встроенного поплавка отключается самостоятельно при достижении минимальной отметки водного уровня. Кожух насоса ДЖИЛЕКС Фекальник 200/7 Н 5305 изготовлен из стального сплава, который делает устройство более ударопрочным. Для комфортной транспортировки насос имеет ручку наверху корпуса. Подшипники внутри двигателя не требуют постоянной смазки, что облегчает эксплуатацию.
Преимущества
- Прочный
- Производительный
- Портативный
- Автоматизированный
- Не требует постоянного обслуживания
Комплектация
- Насос в сборе
- Патрубок 90°
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка