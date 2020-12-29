Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305

Погружной насос Джилекс ФЕКАЛЬНИК 200/7 Н 5305 используется для выкачивания загрязненной воды из различных закрытых систем: канализаций, прудов, канав, бассейнов, колодцев и других. С увеличенным приемником насос может забирать воду с фракциями более трех сантиметров. Работает автоматически, за счет встроенного поплавка отключается самостоятельно при достижении минимальной отметки водного уровня. Кожух насоса ДЖИЛЕКС Фекальник 200/7 Н 5305 изготовлен из стального сплава, который делает устройство более ударопрочным. Для комфортной транспортировки насос имеет ручку наверху корпуса. Подшипники внутри двигателя не требуют постоянной смазки, что облегчает эксплуатацию.

Преимущества

Прочный

Производительный

Портативный

Автоматизированный

Не требует постоянного обслуживания

Комплектация