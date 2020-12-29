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Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
5.0
1
8 250 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Арт. О00000001470
5.0
1
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
  • Персональная скидка
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305
Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305

Фекальный насос для дренажной системы Джилекс Фекальник 200/7 Н 5305

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8 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000001470
5.0
1

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Погружной насос Джилекс ФЕКАЛЬНИК 200/7 Н 5305 используется для выкачивания загрязненной воды из различных закрытых систем: канализаций, прудов, канав, бассейнов, колодцев и других. С увеличенным приемником насос может забирать воду с фракциями более трех сантиметров. Работает автоматически, за счет встроенного поплавка отключается самостоятельно при достижении минимальной отметки водного уровня. Кожух насоса ДЖИЛЕКС Фекальник 200/7 Н 5305 изготовлен из стального сплава, который делает устройство более ударопрочным. Для комфортной транспортировки насос имеет ручку наверху корпуса. Подшипники внутри двигателя не требуют постоянной смазки, что облегчает эксплуатацию.

    Преимущества

    • Прочный
    • Производительный
    • Портативный
    • Автоматизированный
    • Не требует постоянного обслуживания

    Комплектация

    • Насос в сборе
    • Патрубок 90°
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка