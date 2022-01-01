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Фекальный насос Сибртех СФН450
8 990 ₽
10 830 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Сибртех СФН450
    Арт. О00000033044
    Фекальный насос Сибртех СФН450
    Фекальный насос Сибртех СФН450
    Фекальный насос Сибртех СФН450
    Фекальный насос Сибртех СФН450
      Фекальный насос Сибртех СФН450
      Фекальный насос Сибртех СФН450
      Фекальный насос Сибртех СФН450
      Фекальный насос Сибртех СФН450

      Фекальный насос Сибртех СФН450

      • -1 840 ₽
      8 990 ₽
      10 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000033044

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 2
      Все характеристики
      • -1 840 ₽
      8 990 ₽
      10 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос Сибртех СФН450 предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с диаметром частиц до 25 мм. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Имеет производительность до 21000 л/ч, поэтому с его помощью можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений или принудительную канализационную систему на даче. А благодаря напору до 15 м его можно использовать для установки систем автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также насос способен работать с холодными стоками не выше 35°C.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу
        • Монтаж производится с помощью троса — насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении
        • Благодаря встроенной термозащите двигатель отключается автоматически при перегреве, что сохраняет его от поломки
        • Насос может работать в агрессивной среде, т.к. его корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали
        • Чугунный импеллер отличается надежностью, что увеличивает срок службы насоса
        • Пользователю не нужно постоянно следить за насосом — датчик уровня воды обеспечивает полную автоматизацию работы
        • На корпусе предусмотрены ножки для устойчивости насоса
        • Степень защиты IPX8 — вода не попадает на электронные компоненты благодаря герметичному корпусу
        • Удобно транспортировать — предусмотрена ручка на корпусе
        • Можно подключать шланг 2" — штуцер есть в комплекте