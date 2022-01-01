Фекальный насос Сибртех СФН450
Арт. О00000033044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|елочка 2
- Фекальный насос Сибртех СФН450 предназначен для перекачивания грязных бытовых, сточных и смешанных вод с диаметром частиц до 25 мм. Также он используется для откачки нечистот из выгребных ям, стоков и канализаций. Имеет производительность до 21000 л/ч, поэтому с его помощью можно организовать дренажную систему осушения затапливаемых помещений или принудительную канализационную систему на даче. А благодаря напору до 15 м его можно использовать для установки систем автоматического полива с несколькими точками водоразбора. Также насос способен работать с холодными стоками не выше 35°C.
Преимущества
- Поплавковый выключатель не допускает работы насоса на сухом ходу
- Монтаж производится с помощью троса — насос необходимо опустить в колодец на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении
- Благодаря встроенной термозащите двигатель отключается автоматически при перегреве, что сохраняет его от поломки
- Насос может работать в агрессивной среде, т.к. его корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали
- Чугунный импеллер отличается надежностью, что увеличивает срок службы насоса
- Пользователю не нужно постоянно следить за насосом — датчик уровня воды обеспечивает полную автоматизацию работы
- На корпусе предусмотрены ножки для устойчивости насоса
- Степень защиты IPX8 — вода не попадает на электронные компоненты благодаря герметичному корпусу
- Удобно транспортировать — предусмотрена ручка на корпусе
- Можно подключать шланг 2" — штуцер есть в комплекте