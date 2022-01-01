Фекальный насос Сибртех СФН250
Арт. О00000033043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 1 1/4
- Фекальный насос Сибртех СФН250 имеет мощность 250 Вт и производительность до 10000 л/ч и применяется для откачки грязной воды из затопленных помещений, нечистот из выгребных ям и канализации. Также его можно использовать для организации принудительной канализационной системы или системы полива на даче. Он подходит для работы с холодными стоками, при этом температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35°C. Насос оснащен чугунным импеллером, который отличается большим ресурсом, что позволяет насосу справляться с перекачкой воды с фракциями до 15 мм.
Преимущества
- Поплавковый механизм не допускает работы всухую
- Монтаж насоса возможен на глубине до 5 метров — его нужно погрузить в колодец с помощью троса и зафиксировать в вертикальном положении
- Встроенная система защиты не допускает поломки двигателя, отключая его в случае перегрева
- Корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали, поэтому насос может работать в агрессивной среде без риска поломки
- Датчик уровня воды обеспечивает автоматизацию работы — нет необходимости контроля со стороны пользователя
- Устойчивость насоса благодаря треножнику на корпусе
- Степень защиты IPX8 — герметичный корпус не пропускает воду внутрь
- Ручка на корпусе облегчает транспортировку
- Можно подключать шланг 1" — штуцер есть в комплекте