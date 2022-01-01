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Фекальный насос Сибртех СФН250
6 990 ₽
7 840 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Арт. О00000033043
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
    Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250
      Фекальный насос Сибртех СФН250

      Фекальный насос Сибртех СФН250

      • -850 ₽
      6 990 ₽
      7 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033043

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1 1/4
      Все характеристики
      • -850 ₽
      6 990 ₽
      7 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фекальный насос Сибртех СФН250 имеет мощность 250 Вт и производительность до 10000 л/ч и применяется для откачки грязной воды из затопленных помещений, нечистот из выгребных ям и канализации. Также его можно использовать для организации принудительной канализационной системы или системы полива на даче. Он подходит для работы с холодными стоками, при этом температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35°C. Насос оснащен чугунным импеллером, который отличается большим ресурсом, что позволяет насосу справляться с перекачкой воды с фракциями до 15 мм.

        Преимущества

        • Поплавковый механизм не допускает работы всухую
        • Монтаж насоса возможен на глубине до 5 метров — его нужно погрузить в колодец с помощью троса и зафиксировать в вертикальном положении
        • Встроенная система защиты не допускает поломки двигателя, отключая его в случае перегрева
        • Корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали, поэтому насос может работать в агрессивной среде без риска поломки
        • Датчик уровня воды обеспечивает автоматизацию работы — нет необходимости контроля со стороны пользователя
        • Устойчивость насоса благодаря треножнику на корпусе
        • Степень защиты IPX8 — герметичный корпус не пропускает воду внутрь
        • Ручка на корпусе облегчает транспортировку
        • Можно подключать шланг 1" — штуцер есть в комплекте