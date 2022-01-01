Вибрационные насосы относятся к конструкциям погружного типа для перекачки воды. Они используются для водоснабжения частных домов, дачных участков, полива садово-огородных территорий. Насос функционирует от электросети. Конструкция отличается оптимальной производительностью при доступной цене.

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