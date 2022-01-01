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Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
2 910 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Арт. О00000030646
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
  • Персональная скидка
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496

Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496

Дарим скидки за
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2 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030646

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Трубное соединение, дюйм
елочка 3/4
Соединитель в комплекте
нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-40В 315302495 - устройство для всасывания жидкости из резервуаров, скважин и естественных водоемов. Имеет прочный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Насос погружается на глубину до 7 метров. Максимальная высота подъема - 60 метра. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 18 литров воды в минуту

    Преимущества

    • Подъем воды из колодцев с глубиной до 10-15 метров и диаметром не менее 100 мм
    • Производительность 1080 л/час
    • Высота подъема 60 м
    • Верхний забор воды
    • Соединительный патрубок - 3/4"
    • Электрический кабель длиной 40 м
    • Износостойкость