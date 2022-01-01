Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496

Преимущества

Подъем воды из колодцев с глубиной до 10-15 метров и диаметром не менее 100 мм

Производительность 1080 л/час

Высота подъема 60 м

Верхний забор воды

Соединительный патрубок - 3/4"

Электрический кабель длиной 40 м

Износостойкость

Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-40В 315302495 - устройство для всасывания жидкости из резервуаров, скважин и естественных водоемов. Имеет прочный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Насос погружается на глубину до 7 метров. Максимальная высота подъема - 60 метра. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 18 литров воды в минуту