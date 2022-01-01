- Персональная скидка
Насос погружной вибрационный Patriot VP 40В 315302496
Арт. О00000030646
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
|
Соединитель в комплекте
|нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Вибрационный насос для колодца PATRIOT VP-40В 315302495 - устройство для всасывания жидкости из резервуаров, скважин и естественных водоемов. Имеет прочный корпус, изготовленный из алюминиевого сплава. Насос погружается на глубину до 7 метров. Максимальная высота подъема - 60 метра. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 18 литров воды в минуту
Преимущества
- Подъем воды из колодцев с глубиной до 10-15 метров и диаметром не менее 100 мм
- Производительность 1080 л/час
- Высота подъема 60 м
- Верхний забор воды
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Электрический кабель длиной 40 м
- Износостойкость