Клапан обратный Belamos FV-D 1
Обратный клапан FV-D 1 БЕЛАМОС используется в качестве предохраняющего устройства в электрических помпах и насосных системах. Благодаря ему происходит предотвращение слива жидкости в обратном направлении и из водоносящей системы, и обеспечивается увеличенная продолжительность срока службы насоса. Латунный клапан со внешней резьбой на 1” отличается износостойкостью и длительностью эксплуатации, что позволяет сохранить насосные станции в работоспособном и эффективном состоянии.
Преимущества обратного клапана FV-D 1 БЕЛАМОС:
- Устойчив к длительной нагрузке;
- Долговечный;
- Многоцелевой.
Комплектация Беламос FV-D 1:
- Клапан;
- Упаковка.