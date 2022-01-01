Клапан обратный Belamos FV-D 1

Обратный клапан FV-D 1 БЕЛАМОС используется в качестве предохраняющего устройства в электрических помпах и насосных системах. Благодаря ему происходит предотвращение слива жидкости в обратном направлении и из водоносящей системы, и обеспечивается увеличенная продолжительность срока службы насоса. Латунный клапан со внешней резьбой на 1” отличается износостойкостью и длительностью эксплуатации, что позволяет сохранить насосные станции в работоспособном и эффективном состоянии.

Преимущества обратного клапана FV-D 1 БЕЛАМОС:

Устойчив к длительной нагрузке;

Долговечный;

Многоцелевой.

Комплектация Беламос FV-D 1: