Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клапан обратный Belamos FV-D 1
787 ₽
Обратные клапаны
    Клапан обратный Belamos FV-D 1
    Арт. О00000015314
    Клапан обратный Belamos FV-D 1
    Клапан обратный Belamos FV-D 1
      Клапан обратный Belamos FV-D 1
      Клапан обратный Belamos FV-D 1

      Клапан обратный Belamos FV-D 1

      787 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015314

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Все характеристики
      787 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Обратный клапан FV-D 1 БЕЛАМОС используется в качестве предохраняющего устройства в электрических помпах и насосных системах. Благодаря ему происходит предотвращение слива жидкости в обратном направлении и из водоносящей системы, и обеспечивается увеличенная продолжительность срока службы насоса. Латунный клапан со внешней резьбой на 1” отличается износостойкостью и длительностью эксплуатации, что позволяет сохранить насосные станции в работоспособном и эффективном состоянии.

        Преимущества обратного клапана FV-D 1 БЕЛАМОС:

        • Устойчив к длительной нагрузке;
        • Долговечный;
        • Многоцелевой.

        Комплектация Беламос FV-D 1:

        • Клапан;
        • Упаковка.