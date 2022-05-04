Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"

Купить ITAP EUROPA ½ стоит для применения в трубопроводах самого разного назначения: водоснабдительных каналов, отопительных систем, кондиционирующих установок и устройств, использующих газ, жидкость или сжатый воздух. Клапан обратного потока универсален по применению, отличается простотой установки и долговечностью эксплуатации. Ввиду своей конструкции может быть установлен под углом, прямо или горизонтально по направлению течения содержимого трубы.

Преимущества обратного клапана пружинного EUROPA 100 ITAP:

Функциональность;

Выносливость;

Универсальность монтажа;

Практичность.

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