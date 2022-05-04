Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"
5.0
2
600 ₽
Обратные клапаны
    Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"
    Арт. X1691385731
    5.0
    2
    Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"

      Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385731
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить ITAP EUROPA ½ стоит для применения в трубопроводах самого разного назначения: водоснабдительных каналов, отопительных систем, кондиционирующих установок и устройств, использующих газ, жидкость или сжатый воздух. Клапан обратного потока универсален по применению, отличается простотой установки и долговечностью эксплуатации. Ввиду своей конструкции может быть установлен под углом, прямо или горизонтально по направлению течения содержимого трубы.

        Преимущества обратного клапана пружинного EUROPA 100 ITAP:

        • Функциональность;
        • Выносливость;
        • Универсальность монтажа;
        • Практичность.

        Комплектация:

        • Клапан;
        • Упаковка.