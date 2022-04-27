Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия.