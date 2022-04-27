Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"
Арт. X1691385745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. рабочая температура, °С
|100
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Газовый
|Нет
- Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость