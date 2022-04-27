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Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"
5.0
2
1 980 ₽
Латунные обратные клапаны
    Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"
    Арт. X1691385745
    5.0
    2
    Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"

      Клапан обратный ITAP Europa 100 1 1/4"

      1 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385745
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		100
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      1 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость