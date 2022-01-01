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Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05
447 ₽
Обратные клапаны
    Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05
    Арт. X169138223296
    Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05

      Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05

      447 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138223296

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °C
      		90
      Мин. рабочая температура, °C
      		-20
      Материал клапана
      		латунь
      Размер, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      447 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Обратный клапан 3/4 Valtec VT.161.N.05 представляет собой пружинный муфтовый механизм, оснащенный золотником. Разработан для монтажа в гидравлические и пневматические трубопроводные системы. Пропускает воду (холодную или горячую)/сжатый воздух и мн. др. только в одном направлении, указанном стрелкой на корпусе.

        Преимущества:

        • Материал пружины - нержавеющая сталь AISI 306;
        • Корпус Valtec VT.161.N.05 изготовлен способом объемного горячего штампования из высококачественной латуни CW617N (евростандарт EN12165);
        • Защитное гальванопокрытие (никелирование);
        • Золотниковый механизм (шток, верхняя, нижняя тарелки) - из нейлона (стеклонаполненный полиамид);
        • Золотник отличается механической, термической, химической стойкостью;
        • Диапазон рабочих температур: -20...+90°С;
        • Резьба присоединения - внутренняя;
        • Направление потока указано стрелкой на корпусе;
        • Монтируется на трубопроводах в любом монтажном положении;
        • С присоединением на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357;
        • Трущиеся поверхности отсутствуют;
        • Минимальное рабочее давление: 0,05 бар;
        • Минимальный перепад давлений открытия клапана: 0,025 бар;
        • Минимальный перепад давления закрытия клапана бар 0,0 (закрывается пружиной);
        • Средний полный срок службы: 15 лет.