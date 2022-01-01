Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05

Описание товара:

Обратный клапан 3/4 Valtec VT.161.N.05 представляет собой пружинный муфтовый механизм, оснащенный золотником. Разработан для монтажа в гидравлические и пневматические трубопроводные системы. Пропускает воду (холодную или горячую)/сжатый воздух и мн. др. только в одном направлении, указанном стрелкой на корпусе.

Преимущества: