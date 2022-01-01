Клапан обратный Valtec 3/4" VT.161.N.05
Арт. X169138223296
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °C
|90
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Мин. рабочая температура, °C
|-20
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Материал клапана
|латунь
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Размер, дюйм
|3/4
Описание товара:
Обратный клапан 3/4 Valtec VT.161.N.05 представляет собой пружинный муфтовый механизм, оснащенный золотником. Разработан для монтажа в гидравлические и пневматические трубопроводные системы. Пропускает воду (холодную или горячую)/сжатый воздух и мн. др. только в одном направлении, указанном стрелкой на корпусе.
Преимущества:
- Материал пружины - нержавеющая сталь AISI 306;
- Корпус Valtec VT.161.N.05 изготовлен способом объемного горячего штампования из высококачественной латуни CW617N (евростандарт EN12165);
- Защитное гальванопокрытие (никелирование);
- Золотниковый механизм (шток, верхняя, нижняя тарелки) - из нейлона (стеклонаполненный полиамид);
- Золотник отличается механической, термической, химической стойкостью;
- Диапазон рабочих температур: -20...+90°С;
- Резьба присоединения - внутренняя;
- Направление потока указано стрелкой на корпусе;
- Монтируется на трубопроводах в любом монтажном положении;
- С присоединением на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357;
- Трущиеся поверхности отсутствуют;
- Минимальное рабочее давление: 0,05 бар;
- Минимальный перепад давлений открытия клапана: 0,025 бар;
- Минимальный перепад давления закрытия клапана бар 0,0 (закрывается пружиной);
- Средний полный срок службы: 15 лет.