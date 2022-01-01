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Инженерная сантехника

Насосно-смесительные узлы

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить насосно-смесительные узлы в городе Ярославль по цене от 11178 до 24300 рублей. В наличии более 4 наименований. Насосно-смесительные узлы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Гидроаккумулятор напольный Belamos 100CT2
9 346 ₽
Гидроаккумулятор напольный Belamos 100CT2
Расширительный бак Джилекс 7750 (50 л)
4 780 ₽
Расширительный бак Джилекс 7750 (50 л)
Группа быстрого монтажа Warme Maske 40.3.S (без насоса, с термостатическим клапаном t20-43)
14 260 ₽
Группа быстрого монтажа Warme Maske 40.3.S (без насоса, с термостатическим клапаном t20-43)
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (трехходовой, черный)
4 465 ₽
Распределительный коллектор Warme WKS 80B (трехходовой, черный)
Насосно-смесительный узел для радиатора отопления Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
12 600 ₽
Насосно-смесительный узел для радиатора отопления Stout SDG-0120-005000 с термостатическим клапаном
Насосно-смесительный узел с термоголовкой Valtec VT.COMBI.0.180, 180мм
25 909 ₽
Насосно-смесительный узел с термоголовкой Valtec VT.COMBI.0.180, 180мм
Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130мм
11 178 ₽
Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130мм
Группа безопасности котла Valtec VT.460.0.0 (1", термоголовка)
2 124 ₽
Группа безопасности котла Valtec VT.460.0.0 (1", термоголовка)
Насосно-смесительный узел для теплого пола Varmega VM15001
15 285 ₽
Насосно-смесительный узел для теплого пола Varmega VM15001
Насосно-смесительный узел для теплого пола Stout Grundfos 25-65 SDG-0020-002002 с байпасом
24 300 ₽
Насосно-смесительный узел для теплого пола Stout Grundfos 25-65 SDG-0020-002002 с байпасом