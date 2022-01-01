Насосно-смесительные узлы применяют в распределительных коллекторах радиаторных систем дома. Они выполняют роль терморегуляторов при смешении горячей воды и остывшей воды из обратного контура. Можно выбрать НСУ для системы теплоснабжения с разным типом крепления, термостатом и вариантом резьбы.

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