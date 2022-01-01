Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Представляет собой прессовый и резьбовой соединитель в одном. Подходит для монтажа водопроводных и отопительных систем. Позволяет транспортировать не только воду, но и различные технические жидкости, которые не оказывают негативное влияние на используемые материалы.