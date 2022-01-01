Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec
Арт. X1691310498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Представляет собой прессовый и резьбовой соединитель в одном. Подходит для монтажа водопроводных и отопительных систем. Позволяет транспортировать не только воду, но и различные технические жидкости, которые не оказывают негативное влияние на используемые материалы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы