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Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec
764 ₽
Тройники для трубопроводов
    Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec
    Арт. X1691310498
    Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec

      Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 Valtec

      764 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310498

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      764 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Представляет собой прессовый и резьбовой соединитель в одном. Подходит для монтажа водопроводных и отопительных систем. Позволяет транспортировать не только воду, но и различные технические жидкости, которые не оказывают негативное влияние на используемые материалы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы