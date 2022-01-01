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Полипропиленовые фитинги

Полипропиленовые водорозетки

Найдено: 1 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые водорозетки в городе Ярославль по цене от 150 до 150 рублей. В наличии более 1 наименования. Полипропиленовые водорозетки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Уголок FUSITEK ВР 32*1 (FT04408) комбинированный для пп трубы, тип соединения внутренняя резьба, диаметр 32 мм
297 ₽
Уголок FUSITEK ВР 32*1 (FT04408) комбинированный для пп трубы, тип соединения внутренняя резьба, диаметр 32 мм
Водорозетка для смесителя FUSITEK ВР 20Х1/2 (FT05101), тип соединения внутренняя резьба 1/2, диаметр 20 мм, с креплением к стене на планке
218 ₽
Водорозетка для смесителя FUSITEK ВР 20Х1/2 (FT05101), тип соединения внутренняя резьба 1/2, диаметр 20 мм, с креплением к стене на планке
Водорозетка FUSITEK FT04601 (ВР, 1/2" - 20 мм), фитинг трубы, тип соединения резьба 1/2, диаметр 20 мм
102 ₽
Водорозетка FUSITEK FT04601 (ВР, 1/2" - 20 мм), фитинг трубы, тип соединения резьба 1/2, диаметр 20 мм
Водорозетка-угольник с внутренней резьбой (20x1/2"), под водопроводную трубу, диаметр 20 мм
38 ₽
Водорозетка-угольник с внутренней резьбой (20x1/2"), под водопроводную трубу, диаметр 20 мм
Угольник BLANSOL KC20 (90 градусов, 20 мм) для пп трубы, диаметр 20 мм
162 ₽
Угольник BLANSOL KC20 (90 градусов, 20 мм) для пп трубы, диаметр 20 мм
Уголок FUSITEK НР 32Х1 (FT04508) комбинированный для пп трубы, тип соединения наружная резьба, диаметр 32 мм
426 ₽
Уголок FUSITEK НР 32Х1 (FT04508) комбинированный для пп трубы, тип соединения наружная резьба, диаметр 32 мм
Уголок TEBO 20*3/4 комбинированный с накидной гайкой мет. шт.
195 ₽
Уголок TEBO 20*3/4 комбинированный с накидной гайкой мет. шт.
Водорозетка TEBO 15030904 (НР, резьба соединения 1/2" латунь, 25 мм, 10 шт.), угольник с креплением под трубу, диаметр 25 мм
85 ₽
Водорозетка TEBO 15030904 (НР, резьба соединения 1/2" латунь, 25 мм, 10 шт.), угольник с креплением под трубу, диаметр 25 мм
Водорозетка с креплением TEBO 015030902 (НР, 1/2" - 20 мм), фитинг для трубы, соединение резьба 1/2 латунь, диаметр 20 мм
70 ₽
Водорозетка с креплением TEBO 015030902 (НР, 1/2" - 20 мм), фитинг для трубы, соединение резьба 1/2 латунь, диаметр 20 мм
Водорозетка для смесителя настенная двойная ВР 20*1/2"F TEBO (уп.6 шт.), внутренняя резьба 1/2, под трубу диаметром 20 мм
216 ₽
Водорозетка для смесителя настенная двойная ВР 20*1/2"F TEBO (уп.6 шт.), внутренняя резьба 1/2, под трубу диаметром 20 мм
Водорозетка TEBO 20*1/2 ВР с креплен. п/п (уп.20 шт.), фитинг под трубу, тип соединения резьба 1/2, диаметр 20 мм
60 ₽
Водорозетка TEBO 20*1/2 ВР с креплен. п/п (уп.20 шт.), фитинг под трубу, тип соединения резьба 1/2, диаметр 20 мм
Водорозетка настенная для смесителя VALFEX НР 25х3/4" на планке, соединение внутренняя резьба 3/4 дюйма, латунь, диаметр 25 мм
290 ₽
Водорозетка настенная для смесителя VALFEX НР 25х3/4" на планке, соединение внутренняя резьба 3/4 дюйма, латунь, диаметр 25 мм
Водорозетка VALFEX НР 20х1/2" (простое крепление) фитинг под трубу, тип соединения резьба латунь 1/2, диаметр 20 мм
65 ₽
Водорозетка VALFEX НР 20х1/2" (простое крепление) фитинг под трубу, тип соединения резьба латунь 1/2, диаметр 20 мм
Водорозетка TEBO 30030804 (ВР, 1/2", 25 мм), фитинг для трубы, тип соединения резьба 1/2, диаметр 25 мм
70 ₽
Водорозетка TEBO 30030804 (ВР, 1/2", 25 мм), фитинг для трубы, тип соединения резьба 1/2, диаметр 25 мм
Водорозетка с креплением НР 20*1/2, уголок для пластиковой трубы, тип соединения резьба 1/2 латунь, диаметр 20 мм
54 ₽
Водорозетка с креплением НР 20*1/2, уголок для пластиковой трубы, тип соединения резьба 1/2 латунь, диаметр 20 мм