В этой категории можно выбрать водорозетки: это тип фитинга, представляющий собой уголок трубы с резьбой. Наружная его часть изготавливается из полипропиленового материала, внутренняя - из латуни. Соединение крепится настенным способом, и предназначается для подключения бытовой техники (сантехники, стиральных машин и др.)

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