Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.

Преимущества

Длительный срок службы

Износостойкость

Угольник с накидной гайкой предназначен для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки.