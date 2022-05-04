Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.
Арт. X1691320437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|угол
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Материал
|латунь, полипропилен
- Угольник с накидной гайкой предназначен для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Износостойкость