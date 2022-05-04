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Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.
4.5
2
195 ₽
Полипропиленовые уголки для труб
    Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.
    Арт. X1691320437
    4.5
    2
    Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.

      Угол Tebo 20*3/4 с накидной гайкой мет.шт.

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320437
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		угол
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник с накидной гайкой предназначен для соединения под углом 90° друг к другу полипропиленового трубопровода и компонента инженерной системы с резьбовым подключением при организации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и разводки.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Износостойкость