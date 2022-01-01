Угол Tebo 90гр 40 п/п (уп.10 шт.) 015030105

Преимущества

Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ

Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата

Полипропиленовый угольник TEBO используется для соединения труб. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.