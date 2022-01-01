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Полипропиленовые фитинги

Полипропиленовые тройники

Найдено: 91 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые тройники в городе Ярославль по цене от 10 до 580 рублей. В наличии более 91 наименования. Полипропиленовые тройники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Переходной тройник FUSITEK FT04003 PPR (внутренняя резьба 1/2" - 25 мм, белый) для полипропиленовых труб
104 ₽
Переходной тройник FUSITEK FT04003 PPR (внутренняя резьба 1/2" - 25 мм, белый) для полипропиленовых труб
Тройник полипропиленовый TEBO 110мм пп белый (уп.1/4шт) для труб
580 ₽
Тройник полипропиленовый TEBO 110мм пп белый (уп.1/4шт) для труб
Тройник полипропиленовый FUSITEK переходной 110*63*110 PP-R(FT01228) для труб водоснабжения и отопления
431 ₽
Тройник полипропиленовый FUSITEK переходной 110*63*110 PP-R(FT01228) для труб водоснабжения и отопления
Тройник полипропиленовый FUSITEK 90 мм (FT01108) PP-R для труб водоснабжения и отопления
320 ₽
Тройник полипропиленовый FUSITEK 90 мм (FT01108) PP-R для труб водоснабжения и отопления
Тройник FUSITEK НР 32*1 PP-R с наружной резьбой (FT04108) для полипропиленовой трубы
418 ₽
Тройник FUSITEK НР 32*1 PP-R с наружной резьбой (FT04108) для полипропиленовой трубы
Тройник FUSITEK ВР 32*1 шестигр. с внутренней резьбой (FT04008) для полипропиленовой трубы
306 ₽
Тройник FUSITEK ВР 32*1 шестигр. с внутренней резьбой (FT04008) для полипропиленовой трубы
Комбинированный тройник TEBO 015040309 PP-R (внутренняя резьба 3/4", для труб 32 мм, полипропиленовый, цвет белый)
120 ₽
Комбинированный тройник TEBO 015040309 PP-R (внутренняя резьба 3/4", для труб 32 мм, полипропиленовый, цвет белый)
Комбинированный тройник FUSITEK FT04004 PPR (внутренняя резьба 3/4", для труб 25 мм), полипропиленовый
136 ₽
Комбинированный тройник FUSITEK FT04004 PPR (внутренняя резьба 3/4", для труб 25 мм), полипропиленовый
Комбинированный тройник FUSITEK FT04002 PPR (внутренняя резьба 3/4", для труб 20 мм, полипропиленовый, белый)
67 ₽
Комбинированный тройник FUSITEK FT04002 PPR (внутренняя резьба 3/4", для труб 20 мм, полипропиленовый, белый)
Переходной тройник FUSITEK FT04001 PPR (внутренняя резьба 1/2", 20 мм, цвет белый) для полипропиленовых труб
99 ₽
Переходной тройник FUSITEK FT04001 PPR (внутренняя резьба 1/2", 20 мм, цвет белый) для полипропиленовых труб
Двухплоскостной тройник TEBO 015040801 PP-R (для трубы 20 мм, полипропиленовый, угловой)
15 ₽
Двухплоскостной тройник TEBO 015040801 PP-R (для трубы 20 мм, полипропиленовый, угловой)
Тройник VALFEX с накидной гайкой 32х1"х32 PP-R, внутренняя резьба, для полипропиленовых труб, белый
220 ₽
Тройник VALFEX с накидной гайкой 32х1"х32 PP-R, внутренняя резьба, для полипропиленовых труб, белый
Переходной тройник TEBO 015040308 PP-R (внутренняя резьба 1/2", 32 мм) для полипропиленовой трубы, цвет белый
90 ₽
Переходной тройник TEBO 015040308 PP-R (внутренняя резьба 1/2", 32 мм) для полипропиленовой трубы, цвет белый
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" из нержавеющей стали (015091006) для соединения с полипропиленовой трубой
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" из нержавеющей стали (015091006) для соединения с полипропиленовой трубой