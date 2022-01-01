Полипропиленовые тройники - фитинги для труб, устанавливаемые для отвода жидкости в системах отопления и водоснабжения. Используются, когда необходимо распределить поток по трем и более трубам. Могут обладать резьбовым соединением или прикрепляться методом сварки.

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