Тройник переходной Tebo 50-25-50 п/п (уп.9 шт.)

Полипропиленовый тройник TEBO используется для соединения труб. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.

Преимущества