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Тройник переходной Tebo 50-25-50 п/п (уп.9 шт.)
90 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник переходной Tebo 50-25-50 п/п (уп.9 шт.)
    Арт. X1691320343
    Тройник переходной Tebo 50-25-50 п/п (уп.9 шт.)

      Тройник переходной Tebo 50-25-50 п/п (уп.9 шт.)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320343

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовый тройник TEBO используется для соединения труб. Являясь продукцией европейского производителя, полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем принятым в Европе стандартам. Обеспечивая быстрый и лёгкий монтаж, полипропиленовые трубы экологичны, долговечны и надёжны.

        Преимущества

        • Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
        • Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата