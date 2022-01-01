В этом разделе вы можете приобрести полипропиленовые крестовины – фитинги, предназначенные для соединения труб одного диаметра, или их разветвления на несколько потоков. Интернет-магазин “Бигам” предлагает и другие типы комплектующих для водопровода, канализации и отопления: тройники, муфты, шаровые краны.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинг-крестовины для пластиковых труб в городе Ярославль по цене от 17 до 60 рублей. В наличии более 8 наименований. Фитинг-крестовины для пластиковых труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.