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Полипропиленовые фитинги

Фитинг-крестовины для пластиковых труб

Найдено: 8 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинг-крестовины для пластиковых труб в городе Ярославль по цене от 17 до 60 рублей. В наличии более 8 наименований. Фитинг-крестовины для пластиковых труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Муфта полипропиленовая переходная FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314, фитинг с внутренней резьбой для трубы
1 421 ₽
Муфта полипропиленовая переходная FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314, фитинг с внутренней резьбой для трубы
Муфта полипропиленовая FUSITEK ВР 63Х2 шестигр. (FT04214), фитинг соединительный с наружной резьбой для трубы
1 036 ₽
Муфта полипропиленовая FUSITEK ВР 63Х2 шестигр. (FT04214), фитинг соединительный с наружной резьбой для трубы
Тройник полипропиленовый TEBO 110мм п/п (уп.1/4шт), фитинг для трубы
580 ₽
Тройник полипропиленовый TEBO 110мм п/п (уп.1/4шт), фитинг для трубы
Крестовина полипропиленовая VALFEX 10118032 ( фитинг для трубы 32 мм)
23 ₽
Крестовина полипропиленовая VALFEX 10118032 ( фитинг для трубы 32 мм)
Крестовина полипропиленовая FUSITEK FT01503 (фитинг для трубы 32 мм)
44 ₽
Крестовина полипропиленовая FUSITEK FT01503 (фитинг для трубы 32 мм)
Двухплоскостной полипропиленовый тройник TEBO 015040801 (20 мм), фитинг для трубы
15 ₽
Двухплоскостной полипропиленовый тройник TEBO 015040801 (20 мм), фитинг для трубы
Крестовина двухплоскостная VALFEX 2-пл. 32х20х20х32
17 ₽
Крестовина двухплоскостная VALFEX 2-пл. 32х20х20х32