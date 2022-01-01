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Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
768 ₽
Заглушки для труб
  • Персональная скидка
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Арт. X169138223329
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
  • Персональная скидка
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009

Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009

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768 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X169138223329

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
заглушка
Тип соединения
винтовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
768 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить