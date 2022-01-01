Надежность

Длительный срок службы

надежность

Износостойкость

Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения.Преимущества