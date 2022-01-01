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Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009
Арт. X169138223329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|заглушка
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Тип соединения
|винтовое
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- Заглушка Valtec ВР 2" VTr.590.N.0009 используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения.
Преимущества
Надежность
- Длительный срок службы
- надежность
- Износостойкость