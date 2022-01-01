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Фитинги резьбовые

Муфты и переходники

Найдено: 89 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить муфты и переходники в городе Ярославль по цене от 35 до 1367 рублей. В наличии более 89 наименований. Муфты и переходники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Муфта резьбовая латунная ALTSTREAM 2"(в уп.10 шт) 003020106
880 ₽
Муфта резьбовая латунная ALTSTREAM 2"(в уп.10 шт) 003020106
Муфта резьбовая латунная STOUT ВВ переходная никелированная с переходом 11/4*1 SFT-0006-001141
710 ₽
Муфта резьбовая латунная STOUT ВВ переходная никелированная с переходом 11/4*1 SFT-0006-001141
Муфта с резьбой латунная ALTSTREAM 1"1/2(в уп.18 шт)
540 ₽
Муфта с резьбой латунная ALTSTREAM 1"1/2(в уп.18 шт)
Муфта резьбовая переходная ALTSTREAM латунная с переходом 1.1/2*1.1/4 003020208
420 ₽
Муфта резьбовая переходная ALTSTREAM латунная с переходом 1.1/2*1.1/4 003020208
Переходник ALTSTREAM вн-нар 1 1/4"*3/4" (уп.40 шт)
285 ₽
Переходник ALTSTREAM вн-нар 1 1/4"*3/4" (уп.40 шт)
Переходник ALTSTREAM вн-нар 1 1/4"*1"
240 ₽
Переходник ALTSTREAM вн-нар 1 1/4"*1"
Соединение прямое для полотенцесушителя 1"х1/2" В/Н (хромированное), MP-У (комп. 1 шт)
520 ₽
Соединение прямое для полотенцесушителя 1"х1/2" В/Н (хромированное), MP-У (комп. 1 шт)
Муфта с резьбой переходная ALTSTREAM с переходом 2"х1"1/2(в уп.14 шт) латунная
570 ₽
Муфта с резьбой переходная ALTSTREAM с переходом 2"х1"1/2(в уп.14 шт) латунная
Муфта с резьбой переходная ALTSTREAM латунная с переходом 2"*1.1/4" (003020209)
550 ₽
Муфта с резьбой переходная ALTSTREAM латунная с переходом 2"*1.1/4" (003020209)
Переходник ALTSTREAM 003090105 (ВН-НР, 1"x3/4")
130 ₽
Переходник ALTSTREAM 003090105 (ВН-НР, 1"x3/4")
Угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9301 (20x20 мм) для трубы из сшитого полиэтилена диаметром ДУ 20мм
102 ₽
Угольник ДЖИЛЕКС ПНД 9301 (20x20 мм) для трубы из сшитого полиэтилена диаметром ДУ 20мм
Переходник ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4")
50 ₽
Переходник ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4")
Пятиходовой соединитель для насоса VALTEC VTr.600.N.06110 (110 мм)
840 ₽
Пятиходовой соединитель для насоса VALTEC VTr.600.N.06110 (110 мм)
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для полипропиленовой PP-R трубы
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для полипропиленовой PP-R трубы