Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301

Американка прямая Altstream ½” в/в применяется для монтажа труб. Она удобна тем, что легко собирается и прочно сидит на металле, пластике, полипропилене. Состоит она из штуцера и накидной гайки с выполненной на них внутренней резьбой. Благодаря такому соединению трубы прослужат дольше, и выдерживают большую степень оказываемого на них давления. Американку ALTSTREAM ½” купить можно из-за ее универсальности, простоты и элегантности.

Преимущества американки прямой ALTSTREAM ВВ ½”:

Простота монтажа;

Долговременность службы;

Прочность;

Многоцелевое применение.

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