Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301
Арт. X169138200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|американка
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Тип соединения
|резьбовое
Американка прямая Altstream ½” в/в применяется для монтажа труб. Она удобна тем, что легко собирается и прочно сидит на металле, пластике, полипропилене. Состоит она из штуцера и накидной гайки с выполненной на них внутренней резьбой. Благодаря такому соединению трубы прослужат дольше, и выдерживают большую степень оказываемого на них давления. Американку ALTSTREAM ½” купить можно из-за ее универсальности, простоты и элегантности.
Преимущества американки прямой ALTSTREAM ВВ ½”:
- Простота монтажа;
- Долговременность службы;
- Прочность;
- Многоцелевое применение.
Комплектация:
- Штуцер;
- Накидная гайка.