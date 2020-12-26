Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301
5.0
1
220 ₽
Американки латунные
    Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301
    Арт. X169138200
    5.0
    1
    Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301

      Американка Altstream 1/2" В/В прямая 003070301

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138200
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		американка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Американка прямая Altstream ½” в/в применяется для монтажа труб. Она удобна тем, что легко собирается и прочно сидит на металле, пластике, полипропилене. Состоит она из штуцера и накидной гайки с выполненной на них внутренней резьбой. Благодаря такому соединению трубы прослужат дольше, и выдерживают большую степень оказываемого на них давления. Американку ALTSTREAM ½” купить можно из-за ее универсальности, простоты и элегантности.

        Преимущества американки прямой ALTSTREAM ВВ ½”:

        • Простота монтажа;
        • Долговременность службы;
        • Прочность;
        • Многоцелевое применение.

        Комплектация:

        • Штуцер;
        • Накидная гайка.