В этом разделе вы можете приобрести латунные фитинги – комплектующие для соединения труб в системах отопления, водоснабжения и сантехники. В наличии муфты, клапаны, заглушки, штуцеры, тройники, контргайки, крестовины и многое другое. Есть модели с резьбовым или винтовым типом подключения.

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