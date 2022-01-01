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Фитинги

Латунные фитинги

Найдено: 190 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить латунные фитинги в городе Ярославль по цене от 25 до 99999 рублей. В наличии более 190 наименований. Латунные фитинги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Пресс-муфта соединительная Gebo OK 1"1/4
1 650 ₽
Пресс-муфта соединительная Gebo OK 1"1/4
Муфта ALTSTREAM вн/вн 1 1/4"(в уп.16 шт) 003020104, латунь, для труб
350 ₽
Муфта ALTSTREAM вн/вн 1 1/4"(в уп.16 шт) 003020104, латунь, для труб
Муфта ALTSTREAM переходная 1"*1 1/4"(в уп.15 шт) 003020207, латунь, для труб
410 ₽
Муфта ALTSTREAM переходная 1"*1 1/4"(в уп.15 шт) 003020207, латунь, для труб
Муфта ALTSTREAM переходная, резьба 1,1/4"х1/2", латунь, для труб
185 ₽
Муфта ALTSTREAM переходная, резьба 1,1/4"х1/2", латунь, для труб
Прямой уголок чугунный ДУ-40
260 ₽
Прямой уголок чугунный ДУ-40
Фильтр сетчатый VALFEX ВР-ВР 25х3/4" сантехнический для очистки воды
230 ₽
Фильтр сетчатый VALFEX ВР-ВР 25х3/4" сантехнический для очистки воды
Фильтр косой VALTEC для воды, диаметр 1/2" VT.192.N.04, латунь
321 ₽
Фильтр косой VALTEC для воды, диаметр 1/2" VT.192.N.04, латунь
Муфта ALTSTREAM переходная 3/4"*1" 1/4(в уп.30 шт), латунь, для труб
410 ₽
Муфта ALTSTREAM переходная 3/4"*1" 1/4(в уп.30 шт), латунь, для труб
Муфта ALTSTREAM резьба 1 дюйм (в уп.24 шт) 003020103, латунь
190 ₽
Муфта ALTSTREAM резьба 1 дюйм (в уп.24 шт) 003020103, латунь
Муфта ALTSTREAM переходная 1/2"*1"(в уп.48 шт) 003020203, латунь
170 ₽
Муфта ALTSTREAM переходная 1/2"*1"(в уп.48 шт) 003020203, латунь
Муфта разъемная ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 ( присоединительный размер 32x32 мм)
117 ₽
Муфта разъемная ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 ( присоединительный размер 32x32 мм)
Муфта ALTSTREAM 003020102 (резьба 3/4 дюйма, 40 шт.), латунь
140 ₽
Муфта ALTSTREAM 003020102 (резьба 3/4 дюйма, 40 шт.), латунь
Переходник резьбовой ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4", латунный, для воды)
50 ₽
Переходник резьбовой ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4", латунный, для воды)
Штуцер ALTSTREAM 003130108 (НР, 3/4 дюйма, 20 мм, 70 шт.) для шланга
120 ₽
Штуцер ALTSTREAM 003130108 (НР, 3/4 дюйма, 20 мм, 70 шт.) для шланга
Муфта ALTSTREAM латунная, резьба 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204, для труб
220 ₽
Муфта ALTSTREAM латунная, резьба 3/4*1 (в уп. 24 шт) 003020204, для труб
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) сантехнический для полипропиленовых трубопроводов
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) сантехнический для полипропиленовых трубопроводов