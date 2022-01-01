Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 1 1/4" стальная рукоятка VT.214.N.07
Арт. X16913840133
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
Описание товара:
Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя.