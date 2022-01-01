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Шаровые краны

Полипропиленовые шаровые краны

Найдено: 14 товаров
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  • Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
    160 ₽
    4.5
    Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
    резьба 1/2", полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 1/2
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 20
    Материал: полипропилен
  • Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211
    290 ₽
    Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211
    резьба 1/2", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 1/2
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 20
    Материал: латунь, полипропилен
  • Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
    220 ₽
    5.0
    Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм
    латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 25
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204
    390 ₽
    Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204
    резьба 3/4", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 3/4
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 25
    Материал: латунь, полипропилен
  • Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
    400 ₽
    5.0
    Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
    латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Тип резьбы: внутренняя/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 32
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран для радиаторов прямой 20x1/2" Tebo C--TB 1v 030060201
    300 ₽
    Шаровой кран для радиаторов прямой 20x1/2" Tebo C--TB 1v 030060201
    резьба 1/2", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 1/2
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 20
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
    283 ₽
    5.0
    Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
    резьба 1", полипропилен
    Резьба, дюйм: 1
    Тип резьбы: внутренняя/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 32
    Материал: полипропилен
  • Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
    283 ₽
    4.5
    Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
    резьба 1", полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 1
    Тип резьбы: наружная/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 32
    Материал: полипропилен
  • Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм
    840 ₽
    Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм
    латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Тип резьбы: наружная/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 40
    Материал: латунь, полипропилен
  • Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214
    390 ₽
    Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214
    резьба 3/4", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 3/4
    Тип резьбы: наружная/наружная
    Диаметр трубы, мм: 25
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран для радиатора Valfex 25х3/4" 10148025 угловой
    415 ₽
    Шаровой кран для радиатора Valfex 25х3/4" 10148025 угловой
    резьба 3/4", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 3/4
    Тип резьбы: наружная/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 25
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран для радиатора Valfex 20х1/2" 10149020 прямой
    325 ₽
    Шаровой кран для радиатора Valfex 20х1/2" 10149020 прямой
    резьба 1/2", латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Резьба, дюйм: 1/2
    Тип резьбы: наружная/внутренняя
    Диаметр трубы, мм: 20
    Материал: латунь, полипропилен
  • Шаровой кран Valfex 10144025, 25 мм
    270 ₽
    Шаровой кран Valfex 10144025, 25 мм
    полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Диаметр трубы, мм: 25
    Материал: полипропилен
  • Кран шаровой Valfex 32 10144032
    380 ₽
    Кран шаровой Valfex 32 10144032
    латунь, полипропилен
    Тип оборудования: запорная
    Диаметр трубы, мм: 32
    Материал: латунь, полипропилен
    Тип соединения: сварка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые шаровые краны в городе Ярославль по цене от 160 до 840 рублей. В наличии более 14 наименований. Полипропиленовые шаровые краны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.