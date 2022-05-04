Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366

Преимущества

Фитинг позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом и последующей компрессии

Многократная, до 10 раз, сборка и разборка

Эргономичная форма фитинга облегчает работы по монтажу

Корпус Джилекс 9366 изготовлен из полиэтилена низкого давлени

Шаровой кран Джилекс 32х1П 9366 обладает корпусом из полиэтилена. Данный вид фитинга служит для соединения полиэтиленовых труб. Кран обеспечивает герметичное соединение без использования сварки. Изделие выдерживает многократную сборку и разборку - до 10 раз.