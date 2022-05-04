Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
Арт. X16914818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|1
- Шаровой кран Джилекс 32х1П 9366 обладает корпусом из полиэтилена. Данный вид фитинга служит для соединения полиэтиленовых труб. Кран обеспечивает герметичное соединение без использования сварки. Изделие выдерживает многократную сборку и разборку - до 10 раз.
Преимущества
- Фитинг позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом и последующей компрессии
- Многократная, до 10 раз, сборка и разборка
- Эргономичная форма фитинга облегчает работы по монтажу
- Корпус Джилекс 9366 изготовлен из полиэтилена низкого давлени