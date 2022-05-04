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Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
4.5
2
283 ₽
Полипропиленовые шаровые краны
    Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
    Арт. X16914818
    4.5
    2
    Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
    Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
    Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
      Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
      Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366
      Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366

      Кран Джилекс шаровой 32х1"П, 9366

      283 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16914818
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Мин. рабочая температура, °С
      		1
      Все характеристики
      283 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой кран Джилекс 32х1П 9366 обладает корпусом из полиэтилена. Данный вид фитинга служит для соединения полиэтиленовых труб. Кран обеспечивает герметичное соединение без использования сварки. Изделие выдерживает многократную сборку и разборку - до 10 раз.

        Преимущества

        • Фитинг позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом и последующей компрессии
        • Многократная, до 10 раз, сборка и разборка
        • Эргономичная форма фитинга облегчает работы по монтажу
        • Корпус Джилекс 9366 изготовлен из полиэтилена низкого давлени