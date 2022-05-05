Кран шаровой Tebo 015060102-02, 25 мм

Преимущества

Долговечность: изделие изготовлено из полипропилена – обладает устойчивостью к влиянию влаги и неагрессивных химических веществ, образованию и распространению коррозии, не подвергается гниению и поражению плесенью, не пропускает ультрафиолет; долгий срок эксплуатации – не менее 50 лет

Эффективность: обеспечивает высокую герметичность соединений при рабочих температурах благодаря надежному уплотнителю из фторопласта, надежный механизм

Универсальность: применим в помещениях различного назначения – жилые, офисные, промышленные, подходит для установки в помещениях с различным уровнем влажности; используется в системах питьевого и технического водоснабжения

Безопасность: имеет экологически чистый состав – не выделяет запаха и не меняет цвет при эксплуатации, безопасен для человека

Удобство в использовании: легкий вес – не утяжеляет конструкцию трубопровода, несложный монтаж, невысокая цена, максимальная рабочая температура +85°С, плавная регулировка

Шаровой кран для регулирования потока воды в системе водоснабжения и отопления. Диаметр – 25 мм. Предназначен для открытия или перекрытия потока воды в системах из полипропиленовых труб. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.