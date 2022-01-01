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Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214
390 ₽
Полипропиленовые шаровые краны
    Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214
    Арт. X1691384018
    Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214

      Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691384018

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		95
      Мин. рабочая температура, °С
      		20
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Полипропиленовый кран используется в качестве запорной арматуры при подключении радиаторов отопления к полипропиленовым трубам. Позволяет при необходимости перекрывать доступ теплоносителя в отопительный прибор. Материал крана устойчив к коррозии и термическим нагрузкам.

        Преимущества

        • Способность выдержать давление, равное 20 Бар
        • Термоизоляция на высоком уровне
        • Доступная цена
        • Лёгкий монтаж и транспортировка
        • Антикоррозийная стойкость
        • Гигиеничность материала
        • Проводимость тока остаётся нулевой, осадка внутри не образуется
        • Способны служить полсотни лет