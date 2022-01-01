Кран шаровой угловой 25х3/4" с американкой Tebo 015060214
Арт. X1691384018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|95
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Мин. рабочая температура, °С
|20
Полипропиленовый кран используется в качестве запорной арматуры при подключении радиаторов отопления к полипропиленовым трубам. Позволяет при необходимости перекрывать доступ теплоносителя в отопительный прибор. Материал крана устойчив к коррозии и термическим нагрузкам.
Преимущества
- Способность выдержать давление, равное 20 Бар
- Термоизоляция на высоком уровне
- Доступная цена
- Лёгкий монтаж и транспортировка
- Антикоррозийная стойкость
- Гигиеничность материала
- Проводимость тока остаётся нулевой, осадка внутри не образуется
- Способны служить полсотни лет