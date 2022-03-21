Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
Арт. X16914819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|прямой кран
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Газовый
|Нет
- Шаровой кран Джилекс позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного оборудования. Герметичность соединений частей водопровода достигается благодаря сборке резьбовым методом и последующей компрессии. Применение эргономической формы фитинга существенно облегчает трудозатраты при монтаже системы. Используется для монтажа систем водоснабжения с трубами ПНД соответствующих диаметров.
Преимущества
- Простота монтажа, не требующая применения специального инструмента
- Не подвержены коррозии
- Высокая коррозийная и химическая стойкость при контактах с агрессивными средами
- Низкая теплопроводность материала снижает тепловые потери и уменьшает образование конденсата на внутренней поверхности труб
- Небольшой вес облегчает проведение монтажных работ
- Повторное использование фитинга до 10 раз