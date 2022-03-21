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Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
5.0
2
283 ₽
Полипропиленовые шаровые краны
    Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
    Арт. X16914819
    5.0
    2
    Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
    Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
      Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)
      Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)

      Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)

      283 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914819
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		прямой кран
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      283 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой кран Джилекс позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного оборудования. Герметичность соединений частей водопровода достигается благодаря сборке резьбовым методом и последующей компрессии. Применение эргономической формы фитинга существенно облегчает трудозатраты при монтаже системы. Используется для монтажа систем водоснабжения с трубами ПНД соответствующих диаметров.

        Преимущества

        • Простота монтажа, не требующая применения специального инструмента
        • Не подвержены коррозии
        • Высокая коррозийная и химическая стойкость при контактах с агрессивными средами
        • Низкая теплопроводность материала снижает тепловые потери и уменьшает образование конденсата на внутренней поверхности труб
        • Небольшой вес облегчает проведение монтажных работ
        • Повторное использование фитинга до 10 раз