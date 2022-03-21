Шаровой кран Джилекс 9370 (32x1" М)

Преимущества

Простота монтажа, не требующая применения специального инструмента

Не подвержены коррозии

Высокая коррозийная и химическая стойкость при контактах с агрессивными средами

Низкая теплопроводность материала снижает тепловые потери и уменьшает образование конденсата на внутренней поверхности труб

Небольшой вес облегчает проведение монтажных работ

Повторное использование фитинга до 10 раз

Шаровой кран Джилекс позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного оборудования. Герметичность соединений частей водопровода достигается благодаря сборке резьбовым методом и последующей компрессии. Применение эргономической формы фитинга существенно облегчает трудозатраты при монтаже системы. Используется для монтажа систем водоснабжения с трубами ПНД соответствующих диаметров.