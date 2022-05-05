Фильтр грубой очистки Altstream 014110102, 3/4"
Арт. X1691385775
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|3/4
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь
- Фильтр грубой очистки используются для трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, газа, систем хозяйственного и питьевого назначения, технических водопроводов и мн. др. Область применения достаточно широка, и изделия от Altstream в полной мере охватывают этот сектор. Латунные и стальные шаровые краны для воды рекомендованы специалистами сферы ЖКХ.
Преимущества:
- Высокое качество металла позволяет выдерживать диапазон температур от минус 20 до плюс 150 градусов;
- Выполненны из никелированной латуни марки CW 617N по стандарту EN12165 (соответсвуетЛС59-1 по ГОСТ 15527-70).