Фильтр грубой очистки Altstream 014110102, 3/4"

Преимущества:

Высокое качество металла позволяет выдерживать диапазон температур от минус 20 до плюс 150 градусов;

Выполненны из никелированной латуни марки CW 617N по стандарту EN12165 (соответсвуетЛС59-1 по ГОСТ 15527-70).

Фильтр грубой очистки используются для трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, газа, систем хозяйственного и питьевого назначения, технических водопроводов и мн. др. Область применения достаточно широка, и изделия от Altstream в полной мере охватывают этот сектор. Латунные и стальные шаровые краны для воды рекомендованы специалистами сферы ЖКХ.