Коллектор Tebo 40x20x4 выхода, красный 015091205
Арт. X169132108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.4
|
Рабочее давление, бар
|20
- Коллектор TEBO 40x20x4 красный - предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по полипропиленовым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Ручки красного цвета.
Преимущества
- Межосевое расстояние между отводами 46 мм
- Изготовлен из латуни и полипропилена
- Надежен и долговечен в эксплуатации
- Количество выходов - 4 шт.
- Максимальная рабочая температура - 95 °C
- Максимальное рабочее давление - 20 бар