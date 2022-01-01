Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
Арт. X169138112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Вес, кг
|0.374
|
Габариты, мм
|93x81
- Латунный никелированный коллектор Valtec VTc.560.N на 2 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Преимущества
- Ремонтопригодный
- Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С
- Рабочее давление – до 10 бар
- К коллектору могут присоединяться стальные, полимерные, металлополимерные и медные трубопроводы