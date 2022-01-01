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Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
1 256 ₽
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
    Арт. X169138112
    Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
    Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
    Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
    Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
      Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
      Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
      Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"
      Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"

      Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"

      1 256 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      7 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138112

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		0.374
      Габариты, мм
      		93x81
      Все характеристики
      1 256 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      7 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Латунный никелированный коллектор Valtec VTc.560.N на 2 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения.

        Преимущества

        • Ремонтопригодный
        • Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С
        • Рабочее давление – до 10 бар
        • К коллектору могут присоединяться стальные, полимерные, металлополимерные и медные трубопроводы