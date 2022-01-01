Коллектор с регулировочными вентилями Valtec VTc.560.N.0502, 3/4", 2 х 1/2"

Преимущества

Ремонтопригодный

Рабочая температура теплоносителя – до 110 °С

Рабочее давление – до 10 бар

К коллектору могут присоединяться стальные, полимерные, металлополимерные и медные трубопроводы

Латунный никелированный коллектор Valtec VTc.560.N на 2 выхода диаметром 1/2" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен вентиль для регулирования расхода рабочей среды со средним полным ресурсом 8 тыс. циклов. Диаметр коллектора – 3/4 или 1", резьба – внутренняя/наружная. Применяется для распределения потоков жидкостей в контурах теплого пола, радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения.