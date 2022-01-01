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Коллектор с отсекающими кранами Valtec 3/4"x 2 вых. 1/2" нар. VTc.580.N.0502
1 289 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Коллектор с отсекающими кранами Valtec 3/4"x 2 вых. 1/2" нар. VTc.580.N.0502
    Арт. X169138117
    Коллектор с отсекающими кранами Valtec 3/4"x 2 вых. 1/2" нар. VTc.580.N.0502

      Коллектор с отсекающими кранами Valtec 3/4"x 2 вых. 1/2" нар. VTc.580.N.0502

      1 289 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169138117

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      1 289 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Никелированный коллектор для воды и других сред, неагрессивных к материалам изделия. Корпус изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165). Имеет выходы диаметром ½" с наружной резьбой. На каждом выходе предусмотрен отсекающий шаровой кран с минимальным ресурсом 4 тыс. циклов. Диаметр коллектора – ¾ или 1", резьба – внутренняя/наружная. Неремонтопригодный. Рабочая температура – до 110 °С, давление – до 10 бар.