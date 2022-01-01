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Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"
1 501 ₽
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Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"
Арт. X169138119
Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"
  • Персональная скидка

Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"

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1 501 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
7 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169138119

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
0.375
Габариты, мм
93х69
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 501 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
7 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Никелированный коллектор Valtec VTc.580.N для воды и других сред, неагрессивных к материалам изделия. Обеспечивает поступление требуемого количества тепла к отопительным приборам и контурам теплого пола. Имеет выходы диаметром 1/2" с наружной резьбой. Применение коллектора позволяет отказаться от дополнительной запорной, регулирующей арматуры и уплотнений, облегчает проектирование, монтаж и наладку оборудования. В водоснабжении коллектор обеспечивает равное давление для потребителей, исключая их влияние друг на друга.

    Преимущества

    • Корпус изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)
    • На каждом выходе предусмотрен отсекающий шаровой кран с минимальным ресурсом 4 тыс. циклов
    • Диаметр коллектора – 1", резьба – внутренняя/наружная
    • Неремонтопригодный
    • Рабочая температура – до 110 °С
    • Рабочее давление – до 10 бар