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Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"
Арт. X169138119
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Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"
Арт. X169138119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.375
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Габариты, мм
|93х69
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- Никелированный коллектор Valtec VTc.580.N для воды и других сред, неагрессивных к материалам изделия. Обеспечивает поступление требуемого количества тепла к отопительным приборам и контурам теплого пола. Имеет выходы диаметром 1/2" с наружной резьбой. Применение коллектора позволяет отказаться от дополнительной запорной, регулирующей арматуры и уплотнений, облегчает проектирование, монтаж и наладку оборудования. В водоснабжении коллектор обеспечивает равное давление для потребителей, исключая их влияние друг на друга.
Преимущества
- Корпус изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)
- На каждом выходе предусмотрен отсекающий шаровой кран с минимальным ресурсом 4 тыс. циклов
- Диаметр коллектора – 1", резьба – внутренняя/наружная
- Неремонтопригодный
- Рабочая температура – до 110 °С
- Рабочее давление – до 10 бар