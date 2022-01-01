Коллектор с отсекающими кранами Valtec VTc.580.N.0602, 1", 2 х 1/2"

Преимущества

Корпус изготовлен из качественной сантехнической латуни марки CW617N (европейский стандарт ЕN 12165)

На каждом выходе предусмотрен отсекающий шаровой кран с минимальным ресурсом 4 тыс. циклов

Диаметр коллектора – 1", резьба – внутренняя/наружная

Неремонтопригодный

Рабочая температура – до 110 °С

Рабочее давление – до 10 бар

Никелированный коллектор Valtec VTc.580.N для воды и других сред, неагрессивных к материалам изделия. Обеспечивает поступление требуемого количества тепла к отопительным приборам и контурам теплого пола. Имеет выходы диаметром 1/2" с наружной резьбой. Применение коллектора позволяет отказаться от дополнительной запорной, регулирующей арматуры и уплотнений, облегчает проектирование, монтаж и наладку оборудования. В водоснабжении коллектор обеспечивает равное давление для потребителей, исключая их влияние друг на друга.