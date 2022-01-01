Преимущества

Надежность

Длительный срок эксплуатации

Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2 используется в качестве запорной арматуры на сетях холодной и горячей воды, сжатого воздуха и других веществ, не агрессивных к материалу задвижки. Малый вес и габариты позволяют использовать задвижку на пластиковых трубопроводах, не создавая на них высокую весовую нагрузку.