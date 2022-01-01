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Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2
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Латунные вентили
    Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2
    Арт. X1691384067
    Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2

      Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691384067

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2 используется в качестве запорной арматуры на сетях холодной и горячей воды, сжатого воздуха и других веществ, не агрессивных к материалу задвижки. Малый вес и габариты позволяют использовать задвижку на пластиковых трубопроводах, не создавая на них высокую весовую нагрузку.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок эксплуатации