Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2
Арт. X1691384067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
- Задвижка муфтовая латунная ITAP 155 1/2 используется в качестве запорной арматуры на сетях холодной и горячей воды, сжатого воздуха и других веществ, не агрессивных к материалу задвижки. Малый вес и габариты позволяют использовать задвижку на пластиковых трубопроводах, не создавая на них высокую весовую нагрузку.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок эксплуатации