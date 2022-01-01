Кран шаровой Valfex 40
Арт. X1691320163
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. рабочая температура, °С
|90
|
Газовый
|Нет
|
Материал
|полипропилен
|
Рабочее давление, бар
|25
Описание товара:
Шаровые краны применяются в качестве запорной арматуры систем из статистического сополимера полипропилена (PP-R) для хозяйственно-питьевого водоснабжения и низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производится методом литья под давлением.