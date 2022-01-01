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Кран шаровой Valfex 40
740 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valfex 40
    Арт. X1691320163
    Кран шаровой Valfex 40

      Кран шаровой Valfex 40

      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320163

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Макс. рабочая температура, °С
      		90
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		полипропилен
      Рабочее давление, бар
      		25
      Все характеристики
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Шаровые краны применяются в качестве запорной арматуры систем из статистического сополимера полипропилена (PP-R) для хозяйственно-питьевого водоснабжения и низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производится методом литья под давлением.