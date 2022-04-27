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Фланец TEBO 50 PN10/сталь Dy 40
5.0
1
150 ₽
Фланцы
    Фланец TEBO 50 PN10/сталь Dy 40
    Арт. X16913264
    5.0
    1
    Фланец TEBO 50 PN10/сталь Dy 40

      Фланец TEBO 50 PN10/сталь Dy 40

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913264
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		фланец
      Тип соединения
      		фланцевое
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фланец TEBO обеспечивает прочность, надежность и герметичность соединения полипропиленовых труб с металлическими трубами и запорной арматурой. 

        Преимущества

        • Высокое качество используемого сырья (Южная Корея и Германия)
        • Соответствует как международным и европейским стандартам качества (DIN, SKZ и TSE), а также ГОСТам РФ
        • Сварное соединение труб и фитингов TEBO обеспечивает монолитность соединения (в отличие от традиционного «механического» соединения с помощью пресс- или цанговых фитингов)
        • Не требует эксплуатационного обслуживания
        • Термостойкость