Фланец TEBO 50 PN10/сталь Dy 40
Арт. X16913264
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|фланец
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Тип соединения
|фланцевое
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Материал
|полипропилен
- Фланец TEBO обеспечивает прочность, надежность и герметичность соединения полипропиленовых труб с металлическими трубами и запорной арматурой.
Преимущества
- Высокое качество используемого сырья (Южная Корея и Германия)
- Соответствует как международным и европейским стандартам качества (DIN, SKZ и TSE), а также ГОСТам РФ
- Сварное соединение труб и фитингов TEBO обеспечивает монолитность соединения (в отличие от традиционного «механического» соединения с помощью пресс- или цанговых фитингов)
- Не требует эксплуатационного обслуживания
- Термостойкость