Резьбовые фитинги – комплектующие, используемые для соединения труб в системах отведения воды и газа, водоснабжения, отопления. Различают муфты, заглушки, тройники, переходники, сгоны и гайки. В ассортименте “Бигам” представлены латунные, стальные и пластиковые изделия с разным диаметром наружной/внутренней резьбы.

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