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Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)
4.3
3
130 ₽
Латунные угольники
    Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)
    Арт. X1692546175
    4.3
    3
    Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)

      Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692546175
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.) используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок