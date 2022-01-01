Латунные уголки – фитинги для соединения труб, расположенных под углом. Уголки бывают резьбовыми и винтовыми. Имеют нержавеющее покрытие никелем. Используются в системах отопления и водоснабжения. В “Бигам” вы можете приобрести и другие комплектующие для трубопроводов: краны, клапаны, тройники, заглушки.

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