Угольник Valtec 3/4" ВР-НР VTr.092.N.0005
Арт. X1691386031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Модель VTr.092.N 3/4” упрощает подключение арматуры с боковыми вспомогательными патрубками: шаровых кранов специального назначения VT.245, VT.248, обратного клапана VT.171, балансировочного клапана VT.054, редуктора давления VT.085 и др.
Преимущества
- На патрубке с наружной резьбой у фитинга предусмотрено уплотнительное кольцо из EPDM
- Угол изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего штампования с последующим нанесением никелевого гальванопокрытия
- Соответствие изделия требованиям безопасности